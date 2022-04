Els partits han ajornat la votació sobre l'acord per blindar la immersió lingüística davant la sentència del TSJC que fixa el 25% de classes en castellà. En principi, l'acord polític entre ERC, PSC, Junts i ECP era portar aquesta qüestió al ple de la setmana que ve. Però finalment la Junta de Portaveus no ha inclòs la reforma de la llei de política lingüística al pròxim ple. Segons fonts parlamentàries, Junts ha demanat més temps per poder arribar a un acord i s'ha decidit ajornar-ho fins al ple previst per a la setmana del 9 de maig. Els quatre partits van presentar inicialment un acord per reformar la llei de política lingüística però poques hores després JxCat se'n va desmarcar i va demanar refer el text per ampliar el consens.

Des de Junts defensen que s'ha de prioritzar un consens amb partits i entitats el més ampli possible per davant del calendari. I, per tant, que s'ha de donar més marge de temps a la negociació. ERC, PSC i comuns han acceptat la petició de JxCat. Segons fonts dels republicans, s'hi han avingut precisament per facilitar l'acord i trobar el consens necessari. El 24 de març, poques hores abans que s'acabés el termini per executar la sentència del 25%, diputats d'ERC, PSC, Junts i comuns van fer-se una fotografia a l'escala del Parlament mostrant un acord per modificar la llei de política lingüística. Concretament, el text pactat declara el català com a "llengua pròpia de Catalunya", que està "normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu". Però la modificació també apunta que el castellà "és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre". Poques hores després, Junts es va desmarcar d'aquest acord argumentant que no tenia el suficient suport del sector. I és que sindicats educatius i entitats en favor de la llengua consideren que la reforma obre la porta perquè el castellà també sigui llengua vehicular. La CUP s'ha mantingut al marge en tot moment d'una reforma de la llei de política lingüística i s'hi ha mostrat molt crítica. Els anticapitalistes defensen una modificació de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) per blindar que el català sigui "l'única" llengua vehicular d'aprenentatge.