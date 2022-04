El sistema de vigilància epidemiològica (SIVIC) que va presentar el Departament de Salut per substituir l'antic pla contra la grip, l'anomenat PIDIRAC, ha començat a caminar aquest mes d'abril de manera exitosa, segons han explicat professionals del CAP Maresme de Mataró a l'ACN. Un dels infermers del centre, Àlex Ortega, comenta que la rebuda dels pacients és molt positiva: "Ja s'han acostumat a les PCR", bromeja. Des del punt de vista sanitari, a més, els tests que es fan ara es creuen amb un total de dinous virus, i no només amb la grip o amb la covid-19, de manera que el "mapa" que s'obté permet a les professionals avançar possibles brots que es puguin donar. La presa de mostres es mantindrà durant tot l'any i no només estacionalment.

A nivell pràctic aquest canvi de model no representa un gran trasbals per al pacient, que en cas de ser requerit pel seu metge ha d'acceptar, si ho vol, sotmetre's a una PCR perquè les seves dades quedin registrades al sistema de rastreig de malalties respiratòries. Els centres sentinella que, com el de Mataró, ha començat a recollir mostres n'han d'aconseguir deu a la setmana i s'ha establert que els dies de recollida són els dilluns i els dimarts: "Moltes setmanes el dilluns al matí ja les tenim totes", explica un infermer. Aquesta setmana, en canvi, l'objectiu ha costat més d'assolir i dimarts al migdia –dilluns era festiu– només eren set els pacients que havien acceptat donar les seves mostres al sistema de vigilància epidemiològica. Els professionals sanitaris trien els pacients en funció de la seva simptomatologia que, en molts casos, s'assimila a la que ja es coneix per a la covid o la grip: mal de gola, tos, malestar general, mal de cap, vòmits o diarrees, entre d'altres En total es recullen unes 400 mostres de 43 centres, quatre vegades més del que es feia fins ara amb la grip. La mostra, per tant, creix tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, ja que a més de la grip i de la covid, el test permet identificar fins a dinous tipus de virus diferents. Un altre dels canvis és que la presa de mostres deixa de ser estacional i es farà durant tot l'any. Alguns professionals, però, dubten que durant els mesos d'estiu, per exemple, es pugui arribar a assolir el nombre de mostres fixat per la desaparició de cert tipus de simptomatologia. Amb tot, l'objectiu és teniu una "fotografia" àmplia de la situació epidemiològica perquè, més enllà de la pandèmia dels darrers dos anys, els professionals sanitaris tinguin eines per avançar l'aparició de brots i establir els plans de salut pública necessaris en cada moment.