Unides Podem, ERC, JxCat, PDeCAT, la CUP, el PNB, EH Bildu, Més País, Compromís i el BNG han registrat conjuntament una petició al Congrés per obrir una comissió d'investigació sobre el 'Catalangate'. La petició conjunta d'aquestes deu formacions polítiques sosté que "la responsabilitat de l'espionatge apunta directament al govern espanyol" i argumenta que hi ha indicis d'un "espionatge sistemàtic i generalitzat d'orientació política". "Es considera oportuna la creació d'una comissió d'investigació sobre els presumptes mals usos d'estaments i recursos públics per a la persecució política i, concretament, la intromissió en la intimitat i privacitat de líders polítics, institucions i persones individuals", defensa l'escrit.

Els partits que proposen investigar l'espionatge a través dels programaris Pegasus i Candiru recorden altres episodis relacionats amb les "clavegueres d'Interior" i lamenten que encara "no s'ha donat resposta sobre les actuacions dutes a terme per part dels poders públics" en la comissió d'investigació sobre la qüestió. "Tampoc s'ha retut compte dels sistemes de control per evitar aquestes pràctiques il·legals que posen en dubte tot el sistema democràtic que soscaven els drets fonamentals i introdueixen una total i absoluta desprotecció i inseguretat jurídica", diu el text registrat, que argumenta que el Parlament Europeu ja ha iniciat una comissió d'investigació sobre l'ús d'aquests programaris.

L'escrit cita com a objectius de la comissió d'investigació "conèixer al detall la implicació de les institucions de l'Estat en les presumptes intromissions il·legals" contra polítics, advocats, periodistes i altres membres de la societat civil. També investigar "el mal ús de les estructures tècniques dels departaments de Defensa, Interior, vicepresidència i Justícia".

A més, la proposta planteja cercar "mesures per rescabalar tots aquells afectats per les investigacions il·legals, així com l'assumpció de les responsabilitats que derivin del mal ús de les estructures governamentals" i "proposar les mesures oportunes de control, investigació i prevenció". La proposta haurà de ser valorada per la Mesa del Congrés, on la seva admissió a tràmit dependrà de la decisió del PSOE.