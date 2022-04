El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mantingut aquest dijous una reunió amb els representants dels grups del Congrés i del Senat espiats amb el software Pegasus. Aragonès s'ha trobat a la sala Lázaro Dou de la cambra baixa amb el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián; la de Junts, Míriam Nogueras; el del PDeCAT, Ferran Bel; els diputats de la CUP Albert Botran i Mireia Vehí; la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, i el senador de Bildu Gorka Elejabarrieta. Posteriorment, ha mantingut una altra reunió amb representants d'Unides Podem, Jaume Asens i Pablo Echenique, i un contacte per telèfon amb el portaveu del PNB, Aitor Esteban. Un cop celebrades les reunions, Aragonès atendrà els mitjans de comunicació, aproximadament a les 13h.

Aragonès manté aquest dijous una àmplia agenda de trobades. Més enllà de les reunions al Congrés, on ha estat acompanyat per la delegada del Govern a Madrid, Ester Capella, té previstes trobades amb mitjans internacionals i entrevistes a mitjans de Madrid.

Al llarg d'aquest dijous a matí els portaveus de Junts, Míriam Nogueras, del PDeCAT, Ferran Bel, i el diputat de la CUP Albert Botran oferiran també una roda de premsa on anunciaran noves iniciatives per esclarir qui hi ha al darrere del 'Catalangate'.

Aquest dimecres Podem, ERC, Junts, PDeCAT, CUP, PNB, Bildu, Més País, Compromís i BNG ja van registrar una petició al Congrés per obrir una comissió d'investigació sobre el cas d'espionatge, que segons l'escrit "apunta directament al govern espanyol".

Aragonès sospita d'Espanya

El president de la Generalitat s'ha expressat en termes similars aquest dijous al matí en una entrevista a la Cadena Ser. Segons Aragonès, en aquest cas "tot apunta a Espanya", perquè "el CNI va adquirir aquest software".

Aragonès ha explicat que en les últimes hores ha intercanviat missatges amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha insistit que mentre no es produeixi una investigació "serà mot difícil" que ERC segueixi donant estabilitat al govern espanyol al Congrés.

L'executiu espanyol, per la seva banda, nega cap actuació il·legal dels serveis secrets, però no aclareix ni tan sols si el CNI disposa de Pegasus. La portaveu, Isabel Rodríguez, ha afirmat a TVE que el seu executiu mantindrà "absoluta col·laboració" amb la justícia perquè "no tenim res a ocultar".

Un criteri semblant al de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de qui depèn el CNI. Aquest dimecres Robles va retreure a Aragonès que ataqui el CNI "sense proves" i va posar en dubte la investigació de Citizen Labs que va posar al descobert el cas.