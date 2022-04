La presidenta del Parlament, Laura Borràs, defensa que és moment de passar a la "següent fase" com, segons ha dit, estableix el pacte de Govern entre ERC i Junts. En una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2', Borràs ha anat més enllà de l'aposta per "congelar" relacions amb l'Estat de Pere Aragonès i parla directament de "trencament" després del 'Catalangate'. Preguntada per si això també hauria d'afectar l'acord amb el govern espanyol per a la candidatura als Jocs d'hivern del 2030, Borràs ha respost que hi ha d'haver un "punt d'inflexió" en tots els temes, també en aquest. Pel que fa a l'acord de JxCat amb el PSC a la Diputació de Barcelona, Borràs ha dit que no es pot pactar i governar amb els partits del 155 i que representen el 'Catalangate'.

Borràs creu que després del cas d'espionatge massiu contra l'independentisme és moment de passar a una altra fase i recuperar la unitat d'acció. I, en aquest sentit, ha recordat que l'acord d'investidura amb ERC estableix que si la via del diàleg amb l'Estat fracassa caldrà fer "un pas endavant". "És hora que ens trobem i parlem", ha insistit. "Com pots dialogar amb qui t'espia? Qui t'espia és evident que no vol negociar", defensa la presidenta del Parlament per després dir que "l'obligació és posar en crisi l'Estat de qui et vols separar". I és que Borràs ha denunciat que el 'catalangate' "ha violat" la intimitat d'una seixantena de persones i ha qualificat de repugnant que un Estat vulgui entrar en la línia més íntima de les persones. Pel que fa a les conseqüències polítiques, Borràs va més enllà que el president de la Generalitat i aposta directament pel "trencament" de relacions amb l'Estat perquè, segons ha dit, hi ha d'haver un "punt d'inflexió" després del ciberespionatge. Si no, ha avisat, li sortirà de franc a l'estat espanyol. I ha apostat per provocar una "reacció i un sotrac".