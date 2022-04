El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha convocat formalment una nova reunió dilluns que ve, 25 d'abril a les 12 hores, amb Catalunya i l'Aragó per abordar la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030. En un comunicat, el COE explica que la trobada comptarà amb la presència de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, en representació del Govern i del conseller d'Educació, Cultura i Esports, Felipe Faci, per part de l'executiu aragonès. També hi seran el president del COE, Alejandro Blanco, i el secretari general del Ministeri de Cultura i Esport, Víctor Francos. La reunió serà a la seu del COE a Madrid.

La reunió arriba després que l'Aragó plantegés davant del COE una proposta alternativa a l'acordada amb Catalunya. El govern aragonès vol que les dues comunitats acullin l'esquí alpí, l'esquí de fons, l'acrobàtic i l'snowboard. Faci va plantejar que es podria aconseguir establint que a una autonomia es faci la modalitat masculina i a l'altra la femenina. L'executiu català va insistir que no es mourà de l'acord tècnic inicial, però ja va avançar que assistiria a la reunió del COE. El Comitè Olímpic va comunicar que convocaria la nova reunió per trobar la "solució definitiva" després de la proposta alternativa de l'Aragó, que rebutja l'acord subscrit pel Govern, ja que no el veu equitatiu. Acord de repartiment L'acord subscrit per la Generalitat, sense l'aval dels aragonesos, estableix que a Catalunya es facin les proves d'esquí alpí, descens i eslàlom (La Molina-Masella), Snowboard i Freestyle (Baqueira Beret) i l'esquí de muntanya a Boí Taüll. A més l'hoquei gel es disputaria a Barcelona. A l'Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons (Candanchú), patinatge artístic i patinatge de velocitat curta i llarga. Concretament, Saragossa acollirà el patinatge i el cúrling es faria des de Jaca.