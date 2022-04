Una pedregada ha irromput la celebració del Sant Jordi al centre de Barcelona, que aquest any ha estrenat la Superilla literària a Passeig de Gràcia. El recinte, que ha reunit desenes d'escriptors i venedors de roses durant tot el matí, ha hagut d'aturar l'activitat uns minuts al voltant de la una del migdia per una forta pluja, que ha estat substituïda pel sol una estona després. Els carrers de la capital s'han tornat a omplir massivament i s'han vist llargues cues per aconseguir firmes d'escriptors, recuperant així l'esperit participatiu de la diada. La normalitat prepandèmica s'ha instaurat de nou assolint un nou rècord de parades a Barcelona, on s'arriba per primera vegada a les 300, 170 de les quals destinades a signatures.

L'any 2020 gairebé no es va celebrar per l'esclat de la pandèmia, i l'any passat va tornar encara tímidament i amb moltes restriccions tant a l'afluència i la mobilitat. Tot i així, finalment es van vendre 1,3 milions de llibres amb una facturació de 18 milions d'euros, gairebé el 85% del 2019, el darrer any abans de la pandèmia. El model de la Superilla és una versió augmentada (i sense restriccions als vianants) de l'àrea perimetrada que es va estrenar l'any passat al Passeig de Gràcia, i són diverses les ciutats que el replicaran -o que repetiran-, amb espais propis i diferenciats per als professionals del llibre i la flor. Badalona, Lleida, Terrassa, Girona i Lleida, entre elles. Una persona queda ferida lleu pel cop d'una carpa de Passeig de Gràcia de Barcelona alçada pel vent Almenys una persona ha resultat ferida de poca gravetat aquest dissabte al migdia pel cop d'una carpa alçada pel vent situada al passeig de Gràcia de Barcelona, concretament a l'altura de la Gran Via de les Corts Catalanes. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el telèfon d'emergències ha estat alertat a les 14.24 hores de què un tendal caigut per una ventada havia ferit diverses persones. Fins al lloc s'han desplaçat tres ambulàncies i un comandament operatiu d'aquest cos. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, una de les persones colpejades per la carpa ha resultat ferida de poca gravetat.