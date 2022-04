La taula de diàleg entre la Generalitat i l'executiu espanyol es paralitza fins que el 'Catalangate' es resolgui i rebi, com a mínim, explicacions i provoqui dimissions. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en ser preguntada en roda de premsa i assegurar que aquest espai queda "congelat, aparcat". "Ara hi ha una altra urgència, un conflicte sense precedents, un cas d'espionatge massiu", ha dit Plaja, tot afegint que en aquests moments i pel 'Catalangate' "no es donen cap de les condicions perquè es pugui celebrar la taula de diàleg, perquè s'ha de resoldre la urgència del cas d'espionatge massiu". Per al Govern, doncs, "la taula de diàleg queda al marge, hi ha un escàndol sense precedents".

En aquest sentit, la portaveu del Govern ha defensat la utilitat d'una eina com la taula de diàleg, però ha emmarcat la decisió en la "gravetat" dels fets derivats pel 'Catalangate' i la insatisfacció per les explicacions donades des del govern espanyol. "Aquest Govern estarà per la negociació sempre, és imprescindible per a afrontar i resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Però ara està aparcat perquè la urgència sobre la taula és resoldre el cas d'espionatge massiu, donar explicacions i resoldre tot plegat. Qui té la pilota al seu sostre és el govern espanyol. No hi ha prou en omplir-se la boca amb el diàleg. El diàleg ha de venir ple", ha dit, tot recordant que el 'Catalangate' ha deixat "la confiança molt malmesa, si és que en queda alguna". "A veure si son capaços de recuperar-la amb explicacions i accions", ha dit reptant el govern espanyol.