El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que aquest dimarts i dimecres és una "ocasió excel·lent" perquè el govern espanyol comenci a assumir responsabilitats pel 'Catalangate' tot recordant que hi ha Consell de Ministres i compareixences al Congrés i Senat. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Junqueras no ha aclarit si ERC facilitarà el decret d'Ucraïna perquè, segons ha dit, "d'aquí a dijous poden passar moltes coses". No ha concretat a qui demanen dimissions perquè creu que és el govern espanyol qui ha de decidir com comença a assumir responsabilitats i s'ha mostrat convençut que ho acabarà fent. Pel que fa a la informació de 'El País', Junqueras diu que també és greu si hi ha autorització judicial per espiar advocats en actiu.

El president d'ERC dona "molt poca credibilitat" a la informació que publica aquest dimarts 'El País', segons la qual el CNI va espiar amb Pegasus persones de manera individualitzada i amb autorització judicial.

Junqueras ha preguntat quina credibilitat té aquell qui ha espiat i ha subratllat que la informació periodística es basa en fonts no identificades del CNI. En aquest sentit també s'ha preguntat qui ha espiat la resta de persones si no ha estat el centre d'intel·ligència espanyol. De fet, segons el president d'ERC, "canvia molt poc les coses" en cas que l'espionatge s'hagi fet amb autorització judicial. I ha recordat l'antecedent de la inhabilitació del jutge Baltasar Garzón per autoritzar escoltes a advocats.

Responsabilitats

Sense demanar dimissions de persones concretes, Junqueras ha pressionat el govern espanyol perquè en les pròximes hores iniciï el camí per assumir responsabilitats si vol "reconstruir la confiança" que, segons el líder d'ERC, ells han malmès amb el conjunt de la societat catalana. I ha avisat que més val que comencin com més aviat millor perquè "com més temps passa intentant despistar amb filtracions interessades a mitjans de comunicació amics, més difícil serà reconstruir la confiança".

"Estic segur que com a mínim una part dels ministres o ho han impulsat o ho han permès o no ho han evitat. I en tots aquests casos és evident que hi ha una responsabilitat política", ha defensat per després afegir que en cas de no saber què passava també suposa una responsabilitat política perquè "la seva obligació era saber-ho".

Junqueras s'ha mostrat convençut que el govern espanyol acabarà fent el pas i ha dit que "és habitual" que l'executiu espanyol trigui a assumir responsabilitats com ja va passar abans de la dimissió del vicepresident Narcís Serra per un cas semblant d'espionatge. I ha recordat que després d'aquesta dimissió el llavors president del govern espanyol Felipe González es va veure forçat a convocar eleccions anticipades, que va perdre.

"Segur que l'assumpció de responsabilitats inclou dimissions o cessaments. Hi ha una part del govern espanyol que li diu que ha d assumir aquestes responsabilitats", ha dit en referència a Podem.

Manté en l'aire el vot al decret d'Ucraïna

Pel que fa a la votació de dijous al Congrés sobre el decret per fer front a la crisi per la guerra a Ucraïna, Junqueras no ha volgut concretar què farà el seu partit argumentant que poden passar "moltes coses" en les pròximes hores.

"Pot ser que el govern espanyol inici d'assumpció de responsabilitats, pot ser que es coneguin coses més greus... és impossible saber què passarà. Nosaltres voldríem sempre aprovar coses útils per a la ciutadania, però també és veritat que no hi ha res més útil per a la ciutadania que saber si ha estat espiada", ha dit.

Sempre disposats a negociar

Junqueras ha defensat que l'independentisme sempre ha d'estar disposat a negociar perquè "l'eina de la negociació no només és útil sinó imprescindible". I ha insistit que la comunitat internacional demana que hi hagi un procés de negociació.

El president d'ERC ha afegit que el procés de negociació "es pot concretar de moltes maneres" i ha posat com a exemples que podria ser en una altra taula de negociació, amb un altre govern espanyol o amb una part de la comunitat internacional.

De totes maneres, ha conclòs que el fet que el govern espanyol enmig d'un procés de negociació espiï a l'altra part permet als independentistes "acumular capital polític a ulls de la comunitat internacional". I que, en canvi, per a l'executiu de Pedro Sánchez suposa una pèrdua de capital polític.