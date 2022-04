El diputat de Cs Matías Alonso ha acabat expulsat del ple del Parlament després que la presidenta de la cambra, Laura Borràs, l'hagi cridat a l'ordre tres cops i ell no aturés els seus crits i la seva protesta malgrat no tenir la paraula. Alonso criticava que Borràs no hagués permès al portaveu de Cs, Nacho Martín Blanco, estendre's en la seva crítica a la presidenta per haver llegit la declaració aprovada per la Junta de Portaveus sobre el 'Catalangate'. Els liberals apel·len a la "neutralitat" exigida a Borràs pel seu càrrec i interpretaven que només les declaracions institucionals es poden llegir al ple, quan son aprovades per unanimitat. Però Borràs ha apel·lat a l'article 169.2 assegurant que això l'emparava per fer-ho.