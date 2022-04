Els advocats dels afectats pel 'Catalangate' presentaran querelles contra l'empresa israeliana NSO, com a "coautora" de l'espionatge. Així ho han explicat en un acte organitzat per Òmnium, aquest divendres a l'edifici històric de la UB. L'advocat Andreu Van den Eynde ha afegit que vol portar el cas al procés judicial ja obert per l'expresident del Parlament Roger Torrent. Així mateix, ha instat la ciutadania a "pressionar" perquè els òrgans de l'Estat "no s'escapin" de donar explicacions. Gonzalo Boye ha apostat per presentar querelles individuals, en funció de cada cas. Benet Salellas ha subratllat que el plantejament serà "obert" per investigar totes les agències espanyoles, CNI inclòs, junt amb la Policia i la Guàrdia Civil.

Òmnium ha organitzat aquest divendres al migdia un acte per abordar l'estratègia judicial dels advocats pel 'Catalangate'. Hi han participat quatre lletrats: Antoni Abad (representant l'ANC), Andreu Van den Eynde (ERC), Benet Salellas (CUP i Òmnium) i Gozalo Boye (Junts). Aquest darrer ha apostat perquè cadascuna de les persones afectades per l'espionatge presenti querelles individuals, en funció de les circumstàncies de cada cas. Boye ha negat que per ara es plantegi cap querella contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, si bé ha dit que "necessita un cap de setmana per descansar", i que aviat hi haurà "alguna sorpresa".

La implicació de les agencies espanyoles

De la seva banda, Salellas ha detallat que les querelles aniran dirigides contra l'empresa israeliana NSO, com a "coautora" de l'espionatge. Es tracta de l'empresa desenvolupadora del programa Pegasus. L'advocat ha afegit que, a banda de la imputació a la persona jurídica, no es descarten altres querelles contra persones físiques de l'empresa, si se'n sospita de la responsabilitat del cas. Salellas troba "indiscutible" l'autoria de NSO. A més, el també exdiputat de la CUP ha subratllat que no hi ha "cap dubte" que les agències governamentals espanyoles han "participat" del 'Catalangate', si bé no es té clar quina ho ha fet.

És per això que, a partir dels "indicis evidents", els advocats volen que s'investigui tant el CNI com el Cos Nacional de la Policia (CNP) i la Guàrdia Civil. "Farem un plantejament obert de les querelles per investigar totes les agències governamentals espanyoles". Salellas ha asseverat que l'Estat no pot "rebutjar" l'obligació d'investigar les seves agències, per esclarir si han espiat ciutadans espanyols en territori espanyol.

En una línia similar, Van den Eynde ha remarcat que la responsabilitat dels advocats és treballar per "portar els jutges al racó on no es puguin escapar perquè s'investigui" el 'Catalangate'. L'advocat ha explicat que ja hi ha una "bona aproximació tècnica" a partir dels especialistes que han afirmat que s'ha espiat. A més, ha destacat la "perspectiva jurídica" que hi ha sobre el cas, per reclamar després més contundència a la "part política". Així doncs, Van den Eynde ha instat la ciutadania a "pressionar" perquè l'Estat no es pugui "escapar" de donar explicacions.

L'advocat ha apuntat que el procediment obert per Torrent i Ernest Maragall al jutjat 32 de Barcelona -també per l'espionatge de Pegasus-, ha de "pujar un esglaó". "El procediment ha d'entrar en una nova fase", ha insistit Van den Eynde.

A l'Aula Magna de la UB hi han assistit representants dels partits i organitzacions, així com algunes de les persones espiades per Pegasus, junt amb personalitats del món de l'advocacia, el món jurídic, i d'entitats pels drets humans.