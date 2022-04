El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat per complerta la pena que va imposar a l'expresident de la Generalitat Quim Torra pel delicte de desobediència, en no despenjar una pancarta a favor dels polítics presos durant el període electoral de la primavera del 2019. Torra va ser condemnat pel TSJC el desembre del 2019 a un any i mig d'inhabilitació per a càrrec públic i a 30.000 euros de multa, sentència que va ser confirmada el setembre del 2020 pel Tribunal Suprem.

Ara el TSJC, un cop passat el temps d'inhabilitació i havent pagat la multa, considera que Torra ja ha complert la condemna des del 3 de gener passat. Torra ara té pendent una altra sentència per fets similars ocorreguts el setembre del 2019 amb una altra pancarta. El TSJC considera que els diners percebuts per Torra des que va deixar la Presidència de la Generalitat el setembre del 2020 no afecten la seva inhabilitació, sinó que són part de la retribució ordinària que correspon als expresidents de la Generalitat.