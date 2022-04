Citizen Lab investiga si hi ha 150 persones més afectades per l'espionatge amb el 'software' Pegasus, segons publica aquest dissabte el diari 'El Confidencial'. En concret, el rotatiu apunta que els 65 espiats inicials estarien col·laborant amb la plataforma vinculada a la Universitat de Toronto per aclarir si, a través de l'accés als seus dispositius, es va espiar també a part dels seus contactes.

Entre els nous possibles afectats hi hauria periodistes de mitjans de comunicació catalans i estatals, segons el rotatiu. De confirmar-se, es tractaria d'una segona fase de l'espionatge amb afectats fora de la primera línia política.