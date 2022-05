Els sindicats tornen als carrers coincidint amb l'1 de Maig, Dia del Treballador, per reivindicar la recuperació del poder adquisitiu i un major control de preus davant l'escalada dels darrers mesos. Les manifestacions ompliran aquest diumenge els carrers de Catalunya després de dos anys a mig gas per la pandèmia, amb concentracions virtuals el 2020 o estàtiques amb distància de seguretat i mascaretes el 2021. CCOO i UGT lamenten l"immobilisme" de les patronals en els pactes de rendes i avisen d'un augment de la conflictivitat, mentre que l'USOC crida a participar en la manifestació de l'1 de Maig per denunciar "l'augment desorbitat de preus" i la Intersindical reclama "més feina, més salari, més pensions i més serveis públics".

El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que aquest Primer de Maig "tornarà ser normal" després de les restriccions de la pandèmia i ha subratllat que els drets aquest any seran "millors" després de l'entrada en vigor de la Reforma Laboral i l'acord sobre l'augment de pensions i l'SMI. No obstant això, tant Ros com el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, han lamentat "l'immobilisme" de les patronals els pactes de rendes. "Comença a haver-hi conflictivitat en alguns sectors i anirà a més", han advertit Ros i Pacheco, que han reiterat a la patronal que cal adaptar els salaris a la inflació i han criticat que s'hi continuï negant.

"El que planteja la patronal és una espiral perniciosa que ens conduirà a una nova crisi", ha avisat el secretari general de CCOO. "No podem acceptar-ho", ha insistit Pacheco, que ha retret que es vulgui aplicar una "lògica de l'austericidi" que es traduirà en un increment de les desigualtats. La manifestació de CCOO i UGT a Barcelona pel Primer de Maig començarà a les 11.30 hores a la plaça Urquinaona i comptarà amb la presència de diversos representants polítics com la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, el portaveu del grup d'Unides Podem, Jaume Asens, o el líder del PSC, Salvador Illa. La concentració de CCOO i UGT es repetirà en d'altres poblacions com Tarragona, Lleida, Girona, Igualada, Terrassa i Tortosa.

USOC, amb el lema 'Regular preus, l'única sortida'

Per la seva banda, la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) es manifestarà a les 11.00 hores a l'avinguda Diagonal amb passeig de Sant Joan. Sota el lema 'Regular preus, l'única sortida', el sindicat recordarà que el país pateix "un creixement desorbitat dels preus de la llum, del gas, del combustible i el menjar" i que la recuperació "lenta i difícil" està deixant unes condicions laborals "molt precàries". L'USOC també reclamarà al Govern que concreti polítiques industrials i de protecció socials "eficaces" i exigirà que es reprengui la negociació col·lectiva "quasi paralitzada en molts sectors".

La Intersindical: 'Més feina, més salaris, més pensions'

Pel que fa a la Intersindical, es concentrarà a les 12 hores a la plaça de Tetuan de Barcelona amb el lema 'Més feina, més salaris, més pensions i més serveis públics'. El manifest de la Intersindical parla de la necessitat d'avançar "cap a un model productiu divers i sostenible" per sortir de l'atzucac del turisme i la construcció "que ens relega a la dependència, la marginalitat i la precarietat". "El primer objectiu és fixar les bases per construir l'alternativa al neoliberalisme i bastir un sindicalisme nacional, de classe i feminista hegemònic", ha recordat el sindicat encapçalat per Sergi Perelló.

"I el segon objectiu primordial és alliberar el nostre país, perquè la independència és la clau que permetrà obrir la porta a debats econòmics, socials, polítics i culturals transcendentals", ha recalcat la Intersindical, que acabarà la manifestació amb un dinar popular al Parc de l'Estació del Nord.

La CGT: 'Els drets es conquisten lluitant!'

En paral·lel, la CGT es manifestarà a les 11 hores als Jardinets de Gràcia amb el lema 'Els drets es conquisten lluitant!'. "Les condicions de vida de la classe treballadora continuen empitjorant i el sistema capitalista ha posat a funcionar la seva maquinària perquè de nou siguem els treballadors els qui assumim els sacrificis amb el nou Pacte de rendes signat pel govern de l’Estat amb la complicitat dels sindicats majoritaris", denuncia el sindicat. "A la CGT ni la faran creure ni la faran callar, per més operacions propagandístiques que duguin a terme el que prometien assaltar el cel. Les veritables conquestes socials, les que suposen una veritable transformació no han sorgit mai d'un pacte entre ni amb les oligarquies", ha recalcat el sindicat, que apunta que "les conquestes socials s'aconsegueixen al carrer i no a les urnes".

L'IAC: 'Lluitem junts pels nostres drets'

Finalment, la darrera manifestació del Primer de Maig de Barcelona anirà a càrrec de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) juntament amb organitzacions com USTEC, CATAC i d'altres, amb el lema 'Lluitem junts pels nostres drets'. Serà a les 18 hores al Parc de les Tres Xemeneies. "Aquest 1 de maig no ha de ser un dia més, ha de ser el d'inici d'un combat pels nostres drets i pels nostres salaris. Tots sabem que la vida es fa cada cop més fotuda i que pandèmia i guerres han estat bones excuses per explotar encara més la classe treballadora", ha etzibat l'IAC. "Necessitem uns salaris que pugin igual que l'IPC real, no l'estimat ni el que s'inventin", ha reclamat l'IAC, que també aposta per posar un topall al preu de l'energia i crear una empresa pública d'aigua, llum i gas.

"Ja n'hi ha prou, cal reaccionar. Avui comencem a decidir en quin món volem viure!", conclou l'IAC en el seu manifest de l'1 de Maig.