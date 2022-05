L'Associació Catalana de Llevadores (ACL) calcula que a finals del 2022 es jubilaran 190 membres d'aquest col·lectiu i adverteix que, atès que només se n'estan formant 73 de noves, es preveu cobrir el 38,4% de les places. Tenint en compte les jubilacions fins al 2026, la xifra de places vacants es calcula en el 47%. L'entitat afirma que Catalunya va oferir l'any passat 69 places de llevadora interna resident (LLIR), 8 menys que el 2020. També explica que en l'àmbit estatal, l'oferta de vacants de llevadora ha disminuït en 38 places els últims 11 anys. L'ACL subratlla que la disminució d'aquestes professionals suposa un risc per a l'atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones, inclosa la salut maternoinfantil.

Segons l'entitat, i a partir de les xifres de les tres últimes promocions, Catalunya acull més d'un 50% de residents de fora del Principat (el 2021 la xifra ha pujat fins al 67,1%), professionals que, un cop acabada la formació, tornen "de forma majoritària" als seus indrets d'origen.

Davant d'aquest escenari, l'ACL reclama que els hospitals convoquin totes les places acreditades (assegura que els hospitals del Mar, Taulí i de Mataró no ho han fet), que ofereixin una plaça extra per any entre el 2023 i el 2028 per aconseguir 26 noves llevadores i que augmentin en 11 places més durant el mateix període les plantilles dels hospitals que atenen actualment entre 400 i 1.000 parts cada any.