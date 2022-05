L’expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont deixarà la presidència de JxCat al congrés que celebrarà el partit el pròxim dia 4 de juny a Argelers, a la Catalunya Nord.

Ho va anunciar Puigdemont en una carta a la militància, avançada pel diari Ara i a la qual ha tingut accés Efe, en què assenyala que «ara és necessari» que JxCat «tingui una nova presidència», que «participi permanentment a les reunions executives, que participi a fons de les decisions polítiques que calgui adoptar», cosa de la qual ell, des de Bèlgica, s’havia anat distanciant per centrar-se en el Consell per la República. «Per això no presentaré la meva candidatura a la renovació de la presidència del partit», va anunciar Puigdemont, i això deixa encara més oberta la renovació de la direcció de JxCat, ja que també l’encara secretari general, Jordi Sànchez, va avançar que no optarà a la reelecció.

A la seva carta a la militància, enviada amb motiu de la convocatòria del congrés del 4 de juny, en el qual espera ser present, Puigdemont explicita el seu agraïment a Jordi Sànchez per la seva «dedicació sense límits» a la secretaria general durant aquests anys. Puigdemont reconeix que fa ja un quant temps que ha arribat a la conclusió que al partit li fa falta «una presidència més implicada» del que ell ha pogut estar-lo per mantenir una «estratègia des de l’exili», al capdavant del Consell per la República, que no ha de ser «la de cap partit en particular». «Cap partit és perfecte, i el nostre encara menys, perquè té menys experiència i un munt d’adversitats exteriors, però estic molt satisfet que el nostre no hagi estat un partit en el sentit clàssic, vertical, rígid i amb pensament únic», afegia.

Aquestes característiques, segons Puigdemont, allunyen JxCat de la «temptació sectària en la qual solen caure determinades organitzacions molt rígides i de governança molt vertical». Per això, posa en valor el debat intern en JxCat, que al seu entendre «no és un senyal de feblesa sinó de riquesa democràtica». «Animo aquelles persones que dins de Junts per Catalunya tenen una demostrada capacitat de lideratge perquè assumeixin aquesta responsabilitat. La persona que assumeixi la presidència tindrà el meu suport d’entrada», va garantir.

El relleu de Puigdemont i Sànchez ha intensificat el pols intern entre famílies per prendre el comandament del partit, principalment entre el sector procedent de l’antiga Convergència, més pragmàtic i amb l’exconseller Jordi Turull com a cap visible, i l’ala més unilateralista i sense passat convergent, liderada per la presidenta del Parlament, Laura Borràs