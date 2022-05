La portaveu de JxCat a l’Ajuntament de Barcelona i diputada al Parlament, Elsa Artadi, ha anunciat aquest divendres entre llàgrimes que abandona la política activa. “No puc més, no em sento amb força per continuar”, ha dit en una compareixença sense preguntes a l’Ajuntament. Artadi, que també era fins ara vicepresidenta de JxCat, ha explicat que deixarà l’Ajuntament, el Parlament i també el partit.

Ha assegurat que es tracta d’una decisió personal, no política, i que “no té res a veure amb l’actualitat”. “No estic en condicions de seguir servint la ciutat que tant m’estimo i el meu país amb la mateixa condició i força com que he fet fins ara”, ha insistit.