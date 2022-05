El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha transmès aquest divendres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, la seva voluntat de "resoldre la situació" generada pel cas d'espionatge del CNI a dirigents, activistes i advocats independentistes, el 'Catalangate'. Ha estat durant la seva conversa informal de poc més de dos minuts a les jornades del Cercle d'Economia, on han intercanviat paraules amb posat seriós. Segons fonts de Moncloa, tots dos s'han emplaçat a concertar una reunió, i el president espanyol ha posat èmfasi en la necessitat de "pensar en els catalans".

Fonts de la Generalitat han apuntat que en aquesta conversa Aragonès ha recordat a Sánchez la "gravetat" del cas 'Catalangate'. "És urgent que parlem. Això és molt greu", li ha dit mentre esperaven l'arribada de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. Posteriorment, el president català i espanyol han parlat uns minuts a la terrassa de l'Hotel W, acompanyats de Von der Leyen i del president del Cercle, Javier Faus.

Sánchez també ha fet menció indirecta a la polèmica durant el seu discurs de clausura de les jornades econòmiques. Poc després de prendre la paraula s'ha dirigit públicament al president de la Generalitat per expressar-li el seu "profund respecte per Catalunya", el seu "respecte i consideració" per "la seva societat i les seves institucions" i la seva "ferma voluntat de continuar avançant en el diàleg, la negociació i l'acord".

"No hi ha propòsit més noble, ni meta que mereixi més la pena per a qualsevol responsable polític, representi les ideologies que representi, que construir convivència perquè els nostres ciutadans en un moment tan complex visquin en societats sense fractures", ha dit.

Al tram final de la seva intervenció, el president espanyol ha insistit que "el diàleg, la convivència i la política del retrobament que hem abonat entre el govern d'Espanya i el de la Generalitat de Catalunya està donant els seus fruits".

Segons Sánchez, aquest aposta "està demostrant les seves virtuts per propiciar que Catalunya i el conjunt de catalans superi els terribles efectes de la pandèmia, consolidi la recuperació econòmica i creï ocupació i empresa".

"Aquest, i no un altre, és el full de ruta del govern d'Espanya", ha dit.

Tot plegat després que la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, a la comissió de secrets oficials al Congrés va posar al descobert que Aragonès va ser espiat pels serveis secrets espanyols amb autorització judicial durant l'any 2019, juntament amb 28 persones més de l'entorn independentista.

Aquest divendres al matí, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès ha exigit novament explicacions del govern espanyol sobre el 'Catalangate' i ha reclamat una reunió oficial amb el president del govern espanyol. En tot cas ha insistit que el seu govern no abandonarà la taula de diàleg.