La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat executar provisionalment la sentència que anul·la la Zona de Baixes Emissions de Barcelona per un motiu processal. La petició d’execució plantejada per l’Associació Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries s’ha presentat abans de temps. En la seva resolució, el TSJC argumenta que la petició es va plantejar sense que hagués finalitzat el termini per recórrer la sentencia i en aquell moment no s’havia presentat escrit de preparació del recurs de cassació ni s’havia dictat resolució tenint-lo per preparat. A més, remarca que s’han dictat unes altres cinc sentències en resposta a recursos amb el mateix objectiu.

Així, la sala subratlla que cal rebutjar ara l’execució provisional de la sentència per garantir la tramitació simultània i igual de totes les sol·licituds que puguin formular-se, “no sent procedent prioritzar una de les sol·licituds presentada de forma anticipada”. Aquest rebuig, afegeix, no impedeix que es pugui tornar a presentar una petició d’execució provisional de la sentència en el moment oportú.