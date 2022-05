L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha celebrat aquesta setmana les comissions de desembassament del sistema Ter Llobregat, del riu la Muga, el Foix i Riudecanyes, amb l'objectiu de fixar les reserves d'aigua per als propers sis mesos (entre abril i setembre). En aquest període és on es produeix una major demanda d'aigua, arran de la necessitat de garantir les campanyes de reg i s'ha buscat comptabilitzar tots els usos amb l'estat dels embassaments, que estan més baixos que fa un any.

En la comissió del Ter Llobregat, amb els embassaments del sistema al 59% amb 362 hm3, s'ha acordat per unanimitat una reserva d'aigua als embassaments de 246 hm3 (152 del Ter i 94 del Llobregat), 155 dels quals es destinaran a l'abastament domèstic (78 provinents del Ter i els 77 restants del Llobregat), 87 hm3 per a les demandes agrícoles (més de 71 del Ter i prop de 17 del Llobregat) i 2,3 hm3 del sistema Ter es destinaran per a usos lúdics (competicions esportives). A més de l'aigua dels embassaments, també s'aportaran recursos no convencionals com la dessalinització (produint més de 33 hm3) i la captació d'aigua de pous a través de les potabilitzadores d'Abrera, Sant Joan Despí i Terrassa (22 hm3). Arran de l'estat actual de prealerta per sequera, s'ha acordat intensificar la coordinació entre l'ACA i els regants per ajustar, amb la màxima precisió, els desembassaments per poder així garantir les necessitats de reg.

En relació amb els cabals de manteniment en aquest sistema, seran d'obligat compliment els que preveu l'actual planificació hidrològica (entre 3 i 3,5 m3/s del Ter a Girona i entre els 2 i els 3,3 m3/s del Llobregat a la seva desembocadura, per posar dos exemples).

Més de 25 hm3 en l'àmbit de la Muga

En relació amb la comissió de desembassament del riu la Muga, amb l'embassament de Darnius Boadella per damunt del 68% de la seva capacitat amb 41 hm3, s'ha acordat per unanimitat destinar més de 25 hm3 per a satisfer les demandes dels propers sis mesos, destinant més de 19 hm3 per garantir el 75% de les necessitats de reg i 6 hm3 per als usos domèstics. La dotació és inferior a la d'altres anys, tenint en compte que aquesta zona es troba en situació de prealerta per sequera. Per tal de considerar les pluges que es puguin produir abans de l'estiatge, en el cas que a mitjans de juny s'arribés a disposar de 45 hm3, es podria ampliar la dotació de reg dels 19 hm3 actuals als 25 hm3 que es requereix per fer una campanya completa. Així mateix es reservaria 1 hm3 com a cabal generador per tal de millorar les condicions ambientals d'aquest riu.

Finalment, a la comissió de desembassament del Foix (amb les reserves al 96% amb 3,6 hm3) s'ha fixat una reserva d'1,14 hm3 per a usos agrícoles (a més de garantir un cabal de manteniment d'entre 37 i 51 litres per segon), mentre que a la de Riudecanyes les baixes reserves d'aigua només han permès cobrir el 44% de les demandes, i s'ha fixat una dotació de 3 hm3 per als propers sis mesos.