La nova llei d'universitats estatal reconeixerà per primer cop el dret a l'aturada acadèmica dels estudiants. És un dels elements que ha incorporat el ministre d'Universitats, Joan Subirats, a l'esborrany de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) que ha presentat aquest dilluns en roda de premsa i que preveu aprovar "en les pròximes setmanes" al Consell de Ministres perquè arribi al Congrés abans de finals de juny. El seu predecessor, l'exministre Manuel Castells -que va deixar el càrrec per motius mèdics fa uns mesos-, la va deixar inacabada. Les anteriors versió havien generat protestes dels estudiants i també crítiques d'altres sectors de la comunitat universitària.

Subirats ha destacat que per elaborar aquesta versió de la norma s'ha "escoltat el que han dit els diferents sectors" i s'ha trobat un "mínim comú denominador". El titular d'Universitats ha defensat que el text "amplia el conjunt de drets de la comunitat universitària" i "ofereix les eines per adaptar-se al canvi d'època".

Un altre dels elements que aborda el text és la reducció de la temporalitat. La llei rebaixa del 40% al 20% el professorat docent i investigador amb contracte laboral temporal. També es limita la figura del professor associat a una docència de 120 hores lectives per curs acadèmic, es limita a dos anys la durada del professor visitant i es crea una nova figura de substitut per al personal amb dret a reserva del lloc de treball.

Estabilització laboral

Subirats ha remarcat que la norma pretén "assentar les bases per eliminar la precarietat" entre el professorat universitari i fer que la carrera acadèmica sigui "més previsible". S'estableix un contracte temporal de màxim sis anys per a ajudant de doctor -revisable als tres anys- que, segons el Ministeri, hauria de permetre "rebaixar l'edat mitjana del professorat permanent". El primer any hauran de realitzar un curs de formació docent.

Subirats ha remarcat que en els pròxims vuit anys s'espera la jubilació del 53% del professorat permanent la qual cosa exigeix "millorar moltíssim la capacita de reclutament" per incorporar acadèmics joves.

Objectiu: 1% del PIB

La norma també inclou l'objectiu d'assolir un finançament mínim del sistema universitari de l'1% del PIB. "No podem demanar més esforç a les universitats si no va acompanyat de finançament", ha dit el ministre.

Microcredencials

Subirats també ha posat èmfasi en la necessitat de millorar la vinculació entre "les necessitats formatives del conjunt de la societat" i l'oferta acadèmica de la universitat, que actualment té "rigidesa". Per això, la llei planteja programes de curta durada -"microcredencials"- que poden tenir durades variades amb continguts equivalents a entre 4 i 30 crèdits.

Aturada acadèmica

El dret a l'aturada acadèmica, que ja reconeixien algunes universitats, està recollit a la llei tal com reclamaven les organitzacions estudiantils. També s'inclou el foment de la participació vinculant estudiantil en el govern de la universitat.