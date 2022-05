"El Govern no renuncia als Jocs. Tenim la voluntat d'acollir-los". Així s'ha expressat la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d'aquest dimarts posterior al Consell Executiu. Plaja ha "evidenciat" que si les coses no avancen al ritme que caldria és pel "bloqueig" del president de l'Aragó, Javier Lambán. Així mateix, la portaveu ha afegit que caldrà veure en quin punt s'arriba al 20 de maig, límit que ha fixat el Comitè Olímpic Espanyol (COE) per a solucionar la situació.

Plaja ha constatat que, de fet, el COE "té un problema" provocat per l'actitud del president aragonès. Lambán va dir ahir que si Catalunya presenta una candidatura en solitari al COE Aragó en plantejarà una de "tot el Pirineu".