La Generalitat es "compromet" perquè el curs que ve es faci "més català" als centres del que es fa ara. La portaveu, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'executiu posarà "tots els esforços" per incrementar l'ús de la llengua a les aules. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Plaja ha posat com a exemples d'accions l'organització d'espais compartits al pati, al menjador i a través del lleure, amb formacions, activitats familiars, grups de conversa i activitats de lleure en català. El Govern ultima un "pla de xoc" i espera el nou decret per reforçar el model d'escola catalana. Educació ja ha informat que recorrerà la interlocutòria del TSJC i que els centres no han de canviar els projectes lingüístics.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reunit aquest dimarts a la Casa dels Canonges el vicepresident, Jordi Puigneró, el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, i les conselleres Laura Vilagrà, Gemma Geis i Natàlia Garriga, per afrontar l'ordre sobre el 25% de castellà, tal com ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts de Palau. La reunió ha durat de 8:30 a 9:30 hores, i s'ha produït abans del Consell Executiu ordinari de cada dimarts. Aragonès ha reunit així els departaments més directament implicats amb el tema.