L'eurocomissària de Valors i Transparència, Vera Jourová, ha lamentat aquest dimecres "l'abús" de tecnologies com Pegasus per espiar "opositors polítics i especialment periodistes". En una compareixença al comitè de Llibertats Civils i Justícia de l'Eurocambra, Jourová ha dit estar "extremadament preocupada" per l'espionatge i ha remarcat que cal investigar els casos. Amb tot, ha insistit que l'executiu comunitari no pot "actuar" en casos relacionats amb la seguretat nacional. "Si és el mateix estat el que utilitza la tecnologia amb l'objectiu d'incrementar la seguretat nacional, aleshores és competència de l'estat en qüestió", ha subratllat.

En el cas d'Espanya, l'eurocomissària ha assegurat que és "més difícil" perquè s'han espiat també membres del govern. "La seguretat nacional és una cosa importantíssima, però també ho són la privacitat i la protecció de dades", ha subratllat l'eurocomissària, malgrat rebutjar que Brussel·les pugui actuar en aquests casos. En la seva intervenció, Jourová ha dit que no saben qui està darrere dels casos d'espionatge, que també han afectat membres de la Comissió Europea com l'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders. Per aquest motiu, l'eurcomissària ha afirmat que s'estan analitzant els telèfons mòbils de membres de l'executiu comunitari, entre ells el seu.