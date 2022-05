El ‘No vull pagar’ convocat per a aquest dimecres a Rodalies Renfe pel col·lectiu juvenil Batec ha tingut un «seguiment mínim» en les primeres hores del servei ferroviari, segons ha revelat l’operadora. No obstant, l’acció reivindicativa ha precintat els torns d’accés a sis estacions de la xarxa, segons han informat les mateixes fonts. Es tracta d’una protesta que emula el que el 2012 va portar molts conductors a no pagar peatges a Catalunya pel greuge comparatiu amb la resta d’autopistes de l’Estat.

Batec va anunciar la setmana passada la protesta, assegurant que la falta d’execució en les inversions a Rodalies ha provocat el mal estat d’aquest transport públic. Des de l'any 2008 l'Estat espanyol ha executat menys del 14% de les inversions d'Adif i Renfe a Catalunya. Retards i avaries diàries patrocinades pels diferents governs espanyols que reiteradament han incomplert els acords amb Catalunya. pic.twitter.com/FOKrx4HGX4 — BATEC (@batec_cat) 4 de mayo de 2022 La «vaga de pagament» ha portat el col·lectiu convocant aquest dimecres a precintar l’accés de les estacions de Badalona, Vilassar de Mar, Granollers Centre, Sabadell Centre, Sant Feliu de Llobregat i Calella. També s’han pogut veure usuaris que no validaven el bitllet a l’estació de passeig de Gràcia, a la capital catalana. Frau contra tots Per la seva banda, Renfe ha insistit que denunciarà les persones que no paguin. Respecte a la falta d’inversió, recorda els projectes que estan en marxa al Corredor Mediterrani, a la Sagrera, a Sant Andreu Comtal, a Molins de Rei, a Mollet i a Sant Feliu de Llobregat, i assegura que és «comprensible» que els viatgers es queixin, però insta a presentar les reivindicacions a través dels canals habilitats a aquest efecte. «Si algú es cola està cometent un frau contra tots nosaltres, ja que Rodalies de Catalunya és un servei públic que paguem entre tota la ciutadania», ha conclòs Renfe. Sobre les eventuals multes que puguin recaure sobre els que accedeixin a un tren sense validar el bitllet, els organitzadors s’han mostrat convençuts que, si molta gent s’afegeix a la mobilització, no hi haurà conseqüències. Coordinació amb l’ATM Renfe ha anunciat que treballarà de manera coordinada amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i amb la Generalitat de Catalunya (com a responsables tarifaris) i s’han posat a disposició dels responsables de seguretat ciutadana (Mossos d’Esquadra i policies locals) per col·laborar per evitar aquest anunci de frau massiu.