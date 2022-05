El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l'expresident de la Generalitat Quim Torra a 15 mesos d'inhabilitació en la segona causa per desobediència per no despenjar una pancarta de la façana de la Generalitat.

La sentència també li imposa una multa de 24.000 euros i s'ha comunicat menys de dues setmanes després que el TSJC va donar per complerta la primera condemna d'inhabilitació de Torra, també per desobediència. Es tracta de la segona condemna a Torra pel mateix delicte: en aquest cas, per no retirar la pancarta en període electoral abans de les eleccions del 10 de novembre del 2019; mentre que en la primera el TSJC el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per mantenir una pancarta abans de les eleccions generals del 28 d'abril del mateix any.