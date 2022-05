El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmat que és "molt probable" que enviï instruccions als centres sobre la sentència del 25% si aquesta és la millor manera de "protegir" els centres. En declaracions a TV3, ha explicat que disposen de 15 dies per enviar les instruccions i que ara el que s'està fent és estudiar la "millor fórmula" que garanteixi aquesta protecció.

I és que ha assegurat que el més important és "evitar" que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'adreci directament als centres. "Faré el que calgui per protegir les direccions", ha manifestat. A més, no contempla un escenari en què els partits que defensen l'escola catalana, inclòs Junts, no se sumin a la reforma de la llei de política lingüística.