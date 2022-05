Junts ha anunciat aquest dijous que es despenja definitivament de l'acord amb ERC, PSC i En Comú Podem per reformar la llei de Política Lingüística arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa el 25% de classes en castellà. El portaveu del partit, Josep Rius, ha explicat que han decidit sortir definitivament del pacte perquè la reforma "no impedeix una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les escoles" i perquè tampoc té el "consens" amb el sector. "No adaptarem una llei de política lingüística per acatar una sentència injusta", ha dit Rius en una roda de premsa a la seu del partit.

ERC ha criticat la "irresponsabilitat" de Junts per desvincular-se de la proposta: "Els pesa més el partit que el país". En roda de premsa aquest dijous des del Parlament, la portaveu republicana, Marta Vilalta, ha acusat Junts de deixar la llengua a l'escola "a mercè dels tribunals", i de posar una "catifa vermella" perquè s'apliqui el 25% de castellà a les aules. La dirigent d'ERC ha afegit que estudiaran "totes les opcions", de manera que ERC explorarà les possibilitats d'aprovar la reforma sense Junts: "És una eina a treballar, no tirarem la tovallola perquè és una oportunitat", ha constatat Vilalta, que ha subratllat que el que no farà ERC és "no fer res".

ERC ha manifestat la seva aposta per reformar la llei de Política Lingüística, si bé ha reclamat marge per estudiar "totes les opcions" amb la resta de grups -hi ha inclòs a Junts- i entitats socials per defensar la immersió lingüística. El que no es plantegen els republicans, segons Vilalta, és "no fer res", que és l'actitud que creu que sí que han tingut des de Junts. De fet, la portaveu d'ERC ha acusat els socis de Govern d'anteposar el tacticisme de partit al consens i als interessos del país.

Vilalta ha titllat d'"irresponsabilitat i resignació" la decisió de Junts, que aquest migdia ha anunciat que es despenja definitivament de l'acord amb ERC, PSC i En Comú Podem per reformar la llei de Política Lingüística arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa el 25% de classes en castellà.

Segons la portaveu d'Esquerra, Junts "s'allunya definitivament" del consens per defensar la llengua i reforçar l'escola. "Lamentem que prenguin decisions en funció dels interessos personals en comptes dels interessos col·lectius i de país", ha remarcat Vilalta, que ha vinculat la decisió de Junts a les seves "discrepàncies internes".

Vilalta no ha entrat a valorar si creu que Junts podria sortir del Govern després de la polèmica per la reforma lingüística. La portaveu d'ERC sí que ha asseverat que els republicans treballaran per "acompanyar , reforçar i impulsar" l'executiu i millorar la vida de la ciutadania i de la pròpia llengua: "Nosaltres no serem desestabilitzadors d'aquest Govern", ha conclòs Vilalta.

Els comuns reclamen un ple extraordinari per modificar la llei

En Comú Podem reclama celebrar un ple extraordinari per modificar la llei de política lingüística la setmana que ve i acusa JxCat, que se n'ha despenjat definitivament, de no tenir paraula. Els comuns iniciaran els contactes aquest dijous a la tarda amb PSC-Units i republicans per abordar-ho. "Que Junts no tingui paraula esperem que no vulgui dir que ERC no té paraula", ho ha reblat la líder d'ECP, Jéssica Albiach. "És qüestió de posar el país per davant del partit", ha afegit . Allbiach ha admès que no els ha sorprès que JxCat hagi sortit de l'entesa –"era la crònica d'una deserció anunciada", ha dit- i els ha retret que no hagin presentat tampoc cap proposta alternativa damunt la taula per blindar els centres.

Albiach ha assegurat que Junts "s'ha autoexclòs" de l'acord i espera que la resta de forces "no faltin a la seva paraula". Així, aquest dijous a la tarda confia a reunir-se amb PSC i ERC per fixar un dia per celebrar un ple extraordinari on es debati la modificació de la proposició de llei i també una data que fixi quan s'activa la normativa. "No podem perdre ni un minut més", ha insistit.

La líder dels comuns ha subratllat que la seva formació ho ha posat tot de la seva part perquè l'acord fos tan ampli com fos possible, "malgrat les grans diferències que tenim amb JxCat". "Per la seva part només hem trobat incompliments, silenci i veure com posen el partit per davant del país", ha retret.

L’acord de reforma

El 24 de març ERC, Junts, PSC-Units i En Comú Podem van registrar al Parlament una proposició de llei per modificar la llei de Política Lingüística amb la voluntat de garantir el català a l'escola. Tanmateix, al cap de poques hores Junts es va fer enrere del pacte per "rebuig" que havia generat entre les entitats defensores de la llengua i la comunitat educativa.

Així, en les últimes setmanes el partit de Carles Puigdemont deia que estava treballant per assolir un "consens majoritari" amb tots els col·lectius. La setmana passada la portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, assegurava que continuaven les converses i es negava aposar un termini per tancar un consens "polític i social" per reformar la llei de política lingüística.