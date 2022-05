El portaveu de Junts, Josep Rius, confia que ERC veurà bé la proposta que presentarà la seva formació en els pròxims dies per blindar el català davant la sentència del TSJC que fixa un 25% en castellà a l'escola. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Rius ha defensat que encara queden dies per treballar i que aquesta qüestió "no necessàriament" ha de tenir conseqüències per la coalició de Govern entre ERC i Junts. En aquest sentit, ha assenyalat que hi ha acord per protegir el català però diferències sobre com fer front a la sentència judicial. Rius ha insistit que la reforma de la llei de política lingüística pactada entre PSC, ERC i comuns no serveix per donar resposta al 25% en castellà.

Rius ha admès que ERC, PSC i comuns tenen la majoria parlamentària suficient per aprovar al Parlament la reforma de la qual Junts s'ha despenjat definitivament. Però ha insistit a posar la mirada en la proposta que diu que la seva formació presentarà en els pròxims dies i que "no traspassarà la responsabilitat a les direccions i docents". Segons ha explicat, primer presentaran la proposta al Govern "per lleialtat" i després l'enviaran a la resta de partits, a la comubnitat educativa i a les entitats.

En tot cas, el portaveu de Junts ha defensat que no es pot modificar una llei per "adaptar-nos" a una sentència "injusta". I preguntat per la possibilitat de desobeir, Rius ha respost que la desobediència és sempre un "mètode legítim" però que hi ha d'haver consens i que "en aquests moments no hi és".

Un any després de l'acord entre ERC i Junts per formar Govern, Rius ha destacat que "hi ha hagut coses que han funcionat molt bé i d'altres que no han acabat de funcionar". En la llista de les que no han anat bé hi ha situat la taula de diàleg, la coordinació a Madrid i la falta d'un espai per decidir l'estratègia independentista.