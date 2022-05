El president del PPC, Alejandro Fernández, ha augurat que la "tonteria" de la baixa per menstruació dolorosa que prepara el govern espanyol farà augmentar l'atur femení. "A més de ser una ofensa a les dones i a la seva capacitat", ha afegit el líder dels populars a Catalunya a través del seu compte de Twitter. La baixa laboral que planteja el Ministeri d'Igualtat s'inclourà en l'esborrany de la reforma de la llei de l'avortament que es portarà al Congrés. I, segons l'executiu espanyol, l'assumirà la Seguretat Social des del primer dia i no l'empresa. El govern ha evitat marcar un nombre de dies per a la baixa i ha subratllat que seran els que necessiti cada dona.

Además de una ofensa a las mujeres y su capacidad, las tonterías del Gobierno incrementarán el paro femenino: al tiempo... — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 14 de mayo de 2022