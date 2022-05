El CNI reconeix haver rebut autorització per espiar els telèfons de 18 persones de l’entorn independentista, entre els quals destaca Pere Aragonès, però també Jordi Sànchez, Carles Riera, Elisenda Paluzie, Marcel Mauri i diverses persones de l’entorn de Carles Puigdemont, com ara Gonzalo Boye, Joan Matamala i Josep Lluís Alay. ‘La Vanguardia’ revela la llista dels 18, en què també hi ha Jordi Bosch de Borja, membre de la junta d’Òmnium; l’empresari Xavier Vendrell; Elsa Artadi; Albert Batet; David Bonvehí i Marc Solsona (PDeCAT); Sergi Miquel, director de l’estructura tècnica de la Casa de la República, i els empresaris Jordi Baylina, Pau Escrich i Xavier Vives. El motiu per escoltar Aragonès era el seu paper de “coordinador” dels CDR.

Aquesta és la llista que la llavors director del centre va portar al Congrés ara fa uns dies. A Carles Riera, de la CUP, se’l vincula també amb els CDR, i també es remarca que ha mantingut contactes amb Puigdemont. El CNI també descriu Elsa Artadi com a “enllaç” amb l’expresident. El motiu per escoltar els dos membres del PDeCAT és el mateix: les seves relacions amb Puigdemont. Pel que fa als empresaris que hi ha a la llista, el CNI relaciona a la majoria amb el moviment Tsunami Democràtic.