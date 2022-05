El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit l'Estat que no els "posi a prova" amb el 'Catalangate' perquè quan ho han fet "ja han vist què ha passat", en referència al procés. Aragonès afirma que, amb l'espionatge massiu, "ens trobarem per davant la intoxicació més gran dels darrers mesos" per "justificar allò injustificable". Diu que la destitució de la directora del CNI és "una cortina de fum" que en cap cas servirà per "passar pàgina" i subratlla que no cediran "ni un pam" en la defensa "dels drets i les llibertats del país". Aragonès, que ha assistit a la presentació de l'alcaldable per Girona, tampoc ha oblidat la sentència del 25% i ha dit que prendran "totes les decisions necessàries" per defensar la immersió.

Advertència clara del president de la Generalitat a l'executiu espanyol amb el 'Catalangate'. Pere Aragonès ha tornat a exigir a l'Estat que doni explicacions sobre l'espionatge massiu als independentistes. Precisament, el dia en què s'ha conegut la llista dels divuit investigats pel CNI que es va portar davant la comissió de secrets oficials. I aquesta vegada, el president ha fet un pas més, interpel·lant directament l'Estat per alertar que no es quedaran de braços plegats. Pere Aragonès no ha estalviat retrets per definir el 'Catalangate'. L'ha qualificat del cas d'espionatge "més injustificable, greu i escandalós de les darreres dècades" i ha afirmat que "per justificar allò injustificable" l'estat espanyol portarà a terme "la intoxicació més gran dels darrers mesos". "S'inventaran tot allò que s'hagin d'inventar", ha afirmat el titular del Govern. Aragonès ha qualificat la destitució de la directora del CNI de "cortina de fum" i ha dit que, "si algú es pensa que això servirà per passar pàgina d'aquest cas escandalós, s'equivoca". I aquí, dirigint-se als dirigents espanyols, ha afirmat: "Han de tenir clar aquest missatge: que no ens posin a prova, perquè quan ho han fet ja han vist què ha passat". El president de la Generalitat ha assegurat que, com ja es va fer durant el procés, defensaran "els drets i les llibertats de tothom". "I ho farem davant un Estat que ja ens ha demostrat que ens considera una amenaça quan hem defensat el dret a l'autodeterminació i a l'amnistia des de la convicció democràtica, des de les institucions i des de la mobilització ciutadana", ha afegit. "Doncs que ens segueixin considerant una amenaça", ha dit Pere Aragonès. I s'ha preguntat: "Quin estat pot sentir-se orgullós d'ell mateix, en comptes de sentir vergonya, quan considera que la democràcia és una amenaça?". "Totes les decisions necessàries" Més enllà del 'Catalangate', el president de la Generalitat tampoc s'ha oblidat de l'altre afer que ha marcat l'agenda política catalana: la sentència sobre el 25% del català. Sense fer cap referència a la decisió de JxCat de despenjar-se de l'acord per reformar la Llei de Política Lingüística, ni tampoc anar més enllà, el president de la Generalitat ha assegurat que prendran "totes les decisions que siguin necessàries" per defensar la llengua i la immersió. "El català viu moments de dificultat, i tenim molt clar que no deixarem que les decisions sobre el futur de la llengua, l'escola catalana i els elements fonamentals de cohesió d'aquest país les prengui per nosaltres ni un govern de l'Estat que ha demostrat que ens espia, no ens estima ni ens respecta, ni uns tribunals que tampoc respecten allò que decideix la ciutadania de Catalunya", ha afirmat Aragonès. "No dimitirem ni d'una sola de les possibilitats que tinguem al nostre abast per defensar la cohesió social i la llengua", ha subratllat el president de la Generalitat.