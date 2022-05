ERC s'obre a negociar "alternatives" a la reforma de la llei de política lingüística, però avisa Junts que el temps "s'esgota". La portaveu d'ERC al Parlament, Raquel Sans, ha assegurat aquest dimarts a la tarda que estan disposats a esperar més temps per intentar que "tothom se senti còmode". "Volem que Junts hi sigui perquè és el millor per al país, com més grups millor", ha dit Sans després de donar un ultimàtum a Junts per sumar-se a un acord sobre la llengua amb PSC-Units i comuns. Ara bé, els republicans avisen que el català és una "una qüestió de país" i exigeixen "responsabilitat". "La llengua no és una qüestió d'independentisme", ha afirmat Sans.

La portaveu republicana ha insistit que cal la "màxima seguretat jurídica" i que el decret llei que prepara el Govern no és "suficient" per blindar el català a l'escola i afrontar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa un 25% de castellà a les aules. "Amb un decret llei no n'hi ha prou. Cal una norma amb solidesa per tal que pugui ser recorreguda per molts menys agents", ha remarcat. Preguntada per les desavinences amb els socis de govern sobre la reforma de la llei de política lingüística, Sans ha assegurat que "no hi ha discrepàncies en el contingut, sinó en l'eina jurídica" per protegir el model d'immersió lingüística. Sobre la crida de Junts a fer un front comú a Madrid per reformar la llei espanyola d’educació actual, la coneguda com a llei Celaá, la portaveu parlamentària d’ERC ha recordat que la sentència del 25% fa referència a la norma anterior, la llei Wert.