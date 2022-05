L’advocat Andreu Van den Eynde ha presentat una querella en nom del president del grup parlamentari i del Consell Nacional d’Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i de l’eurodiputada Diana Riba pel 'Catalangate'. Segons un comunicat d'ERC, ho ha fet al jutjat de guàrdia de Barcelona i ha demanat que les causes es remetin i s’acumulin a les ja obertes al jutjat d’instrucció número 32 de Barcelona. També ha presentat una querella en nom propi en haver estat el propi advocat víctima de l’espionatge. Els republicans han decidit ampliar l'acció legal contra l'empresa NSO sol·licitant que "la investigació se centri en el CNI".

Les querelles remarquen "la gravetat d’un espionatge de caire polític que atempta, no només contra els drets fonamentals al secret de les comunicacions i a la intimitat, sinó també als drets inherents al secret professional dels que gaudia l’advocat i a la immunitat parlamentària que assistia a l’eurodiputada". L’objectiu, segons el comunicat d'ERC, és descobrir els fets ocorreguts en la seva integritat (l’abast de la informació sostreta a les víctimes, la finalitat amb la que ha sigut tractada i on s’emmagatzema), així com esbrinar la identitat dels autors. Tot plegat per evitar "la impunitat dels fets i per assegurar el rescabalament dels danys i perjudicis causats a les víctimes".

El jutjat número 32 ja té en curs les querelles presentades, ara fa gairebé dos anys, per l’expresident del Parlament i actual conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el president del grup municipal de Barcelona i diputat, Ernest Maragall, després que es fes públic el seu cas d’espionatge.

Des de l’exili, la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, presentarà una acció penal per l’espionatge sofert en territori suís i davant les autoritats d’aquest país. I, en breu, també serà presentada una querella en nom de l’eurodiputat Jordi Solé.

Queden pendents altres accions legals de membres d'ERC que formen part del Govern, les quals es decidiran i lideraran des del mateix executiu català.