Gironella és el municipi català on Greenpeace ha trobat valors més alts de nitrats en el marc d'un estudi d'aigües subterrànies de Catalunya. L'entitat va realitzar durant l'any passat 32 mesuraments en territori català: 16 a Barcelona, 9 a Girona, 4 a Tarragona i 3 a Lleida, i totes elles van indicar contaminació per excés de nitrats i, en quatre casos, amb valors superiors als 100 mg/l.

Segons indica Greenpeace en el seu informe "Amenaça invisible: la contaminació de l'aigua per nitrats", publicat aquest dimecres, la concentració més elevada es va trobar en una font de Gironella, amb unes presència de 200 mil·ligrams de nitrat per litre d'aigua. L'associació ecologista recorda en el seu informe que el màxim permès és de 37,5 mil·ligrams per litre (mg/l).

A més, l'associació afirma que el 42,4% de les aigües superficials també comptaven amb un excés de nitrats, i que a Veciana es va trobar una concentració de 89 mg/l, la més alta de les estudiades. Segons el responsable d'agricultura de Greenpeace Espanya, Luís Ferreirim, "les mesures que s'han adoptat fins al moment per frenar aquest problema han estat clarament insuficient".

En aquest sentit, l'entitat recorda que la Comissió Europea va obrir l'expedient sancionador 2018/2250 a Espanya "per incomplir la Directiva de Nitrats". "Som a temps d'evitar una nova crisi, la de l'aigua, però per a això urgeix anar a l'arrel del problema, l'agricultura i ramaderia industrials, i adoptar mesures valentes i urgents per part de les administracions", ha afirmat Ferreirim.

Origen en la ramaderia i l'agricultura

El grup ecologista apunta al fet que la contaminació per nitrats procedeix majoritàriament de la ramaderia i agricultura industrials, i indica que Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més cens porcí, amb 8,1 milions de porcs, i la quarta pel que fa a cens boví, amb 650.000 vaques.

Per això, demanda a les autoritats públiques "una moratòria perquè en cinc anys no hi hagi noves explotacions intensives, desenvolupar un pla de reducció progressiva de la ramaderia intensiva per reduir-la en un 50% pel 2030 i reduir l'ús de fertilitzants sintètics en l'agricultura".