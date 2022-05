L'expresident de la Generalitat Quim Torra i l'exvicepresident del Parlament Josep Costa han presentat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'executiu espanyol per haver estat espiats amb Pegasus. Torra i Costa van presentar dimarts el recurs per demanar que es "declari la nul·litat radical" de les intervencions, "la vulneració dels seus drets fonamentals" i "el seu dret al cessament" de les escoltes. Si Sánchez no desclassifica els documents "rellevants" del 'Catalangate', tots dos al·leguen que no poden exercir dels seus drets com a presumptes afectats.

Això els ha generat "situació d'autèntica indefensió", diuen en l'escrit enviat a la sala del contenciós administratiu del Suprem. "Deixant de banda la possibilitat que existís una causa penal per delictes greus en la qual s'hagués autoritzat aquesta gran intromissió en els drets fonamentals dels recurrents, que tampoc consta en absolut, el segrest de totes les comunicacions i de tota la informació d'un dispositiu mòbil manca absolutament de base legal", es queixen. Per tot plegat, Torra i Costa demanen al Suprem que protegeixi els seus drets fonamentals. Més concretament, el dret a la intimitat, al secret de les comunicacions, a la protecció de dades personals, a la llibertat d'opinió, d'associació, de participació i representació polítiques i a la tutela judicial efectiva. A més, l'expresident de la Generalitat i l'exvicepresident del Parlament consideren que a través d'aquest recurs el Suprem hauria "d'elevar una qüestió d'inconstitucionalitat" al Tribunal Constitucional sobre les lleis espanyoles que regulen la protecció de dades i la qüestió de l'espionatge, en considerar que són incompatibles tant amb el dret de la Unió Europea com amb la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). De fet, Torra i Costa estan disposats a arribar a Estrasburg si en última instància el TC no admet el seu recurs o el resol de forma poc favorable. Espionatge Segons l'anàlisi dels seus telèfons mòbils institucionals, l'expresident de la Generalitat va patir 8 infeccions amb Pegasus i l'exvicepresident del Parlament en va patir 4 durant el 2019. També han presentat un requeriment contra el govern espanyol i el seu president exigint el "cessament de la vulneració dels seus drets fonamentals com a víctimes de l'espionatge il·legal".