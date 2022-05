La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències de recerca després de rebre una denúncia presentada contra el president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre la seva gestió al capdavant de l'organisme i amb relació al contracte per a la celebració de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.

La denúncia, presentada fa un mes per part del president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol (Cenafe), Miguel Ángel Galán, no sols es dirigeix contra Rubiales, sinó també contra l'RFEF, el jugador del Barça Gerard Piqué i la seva empresa Kosmos en considerar que la seva actuació va perjudicar el patrimoni de l'organisme.

Segons informen a Efe fonts fiscals, el departament que dirigeix Alejandro Luzón ha acordat l'obertura de diligències de recerca pels fets denunciats, encara que de moment no es dirigeix contra cap persona en concret. Galán demanava investigar si es podrien haver comès diversos delictes de corrupció, administració deslleial, prevaricació o suborn.

Aquesta denúncia, posteriorment ampliada, assenyala que Rubiales "va pactar amb Gerard Piqué el cobrament d'una comissió multimilionària pel trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita" i afegeix que el president de la RFEF "va pressionar a les autoritats de Riad perquè abonessin al jugador del FC Barcelona fins a 24 milions d'euros per disputar el torneig en aquest país i va tractar després d'ocultar la participació del futbolista en el contracte".

Galán també va portar davant la Fiscalia el pagament "presumptament irregular" per part de la RFEF del lloguer d'"un pis de luxe" de Rubiales en el centre de Madrid. Una renda que ascendia a 3.100 euros mensuals, precisa la denúncia.

Galán va acudir a Anticorrupció després de la publicació de diverses informacions en El Confidencial entorn de la gestió de Rubiales i el futbolista del Barcelona Gerard Piqué per a l'organització de la citada competició.

Els documents publicats fa unes setmanes indicaven que el contracte signat per a sis exercicis amb la companyia pública saudita, Sela, va assegurar la quantitat de 40 milions d'euros per cada edició a la RFEF i 4 per a Kosmos, empresa de la qual Piqué és copropietari.

En l'ampliació de la denúncia, Galán indica que Rubiales va rebutjar un acord amb Qatar més avantatjós que el de l'Aràbia Saudita, però sense els diners pactats per a Piqué.

Tant Rubiales com Piqué van defensar la seva actuació i van assegurar que l'operació va ser legal.