El Tribunal Suprem jutjarà la diputada de la CUP Eulàlia Reguant el proper 28 de setembre per un delicte de desobediència greu a l’autoritat en no voler respondre les preguntes de Vox, que exercia d’acusació popular en el judici del procés. Reguant podrà declarar en català, tal i com ella ha demanat. Aquest judici estava inicialment fixat per als dies 1 i 2 de març però es va suspendre perquè es va acceptar una qüestió prèvia de la defensa i es va anular part de l’acció del jutjat d’instrucció de Madrid que es va ocupar inicialment del cas.

El Suprem ha declarat pertinents les proves proposades per la fiscalia i per la defensa, que inclouen en ambdós casos l’interrogatori de l’acusada. Pel que fa a les qüestions prèvies plantejades per Reguant, es resoldran a l’inici del judici.