El Clínic detecta el primer cas sospitós de verola del mico a Catalunya

L'Hospital Clínic investiga un cas sospitós de verola del mico, segons han confirmat fonts del centre sanitari a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7. Les proves s'estan analitzant i, de confirmar-se el positiu, que amb alta probabilitat serà així, seria el primer cas de verola del mico a Catalunya. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, havia dit aquest mateix matí que la 'conselleria' comptava que començarien a aparèixer els primers casos pròximament. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha enviat un comunitat aquest divendres a les 20 h en el qual descartava que hi hagués cap positiu confirmat fins aquell moment.

I també aquest divendres al matí, el Ministeri de Sanitat ha elevat a 30 els positius per verola del mico a Madrid, mentre que altres 15 estan sota sospita. El treball de rastreig realitzat per la Direcció General de Salut Pública de la Comunitat de Madrid ha permès determinar que la majoria dels casos confirmats de verola del mico a la regió estan associats a una sauna. Altres països com França, Alemanya, Gran Bretanya, Suècia, els Estats Units o el Canadà també han detectat casos.