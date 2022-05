El Govern aprovarà dimarts 24 de maig l'Agenda Rural, el full de ruta que ha de garantir la igualtat entre la ciutadania que viu a l'espai rural. En concret, el document busca identificar les necessitats de l'espai rural i garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament a través de la diversificació econòmica. Així ho han anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, a la presentació de l'Agenda Rural que s'ha fet a Torà, a la Segarra. El document inclou un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries. S'aprovarà per consell de Govern i posteriorment es crearà una comissió que definirà les accions a dur a terme.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que l'Agenda Rural neix amb la voluntat de que tothom pugui gaudir de les mateixes oportunitats, independentment d'on visqui, i d'enfortir la cohesió del país, "sense deixar ningú enrere". Així, ha valorat el document com un "molt bon punt de partida" per aconseguir l'equilibri i cohesió territorial del país.

Per la seva banda, la consellera Teresa Jordà ha començat la seva intervenció assenyalant que dos de cada tres municipis catalans tenen menys de 100 hab./Km2, més de la meitat dels quals no arriben als 20 hab/Km2. I ha afegit que hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen una superfície del 35% del país però que representen l'1% de la població. "És una evidència que aquest desequilibri genera problemes de gestió i d'equilibri territorial perquè tenim el territori despoblat", ha indicat.

Per això, ha explicat que l'objectiu de l'Agenda Rural és aconseguir igualar, el màxim possible, les condicions de vida entre el medi rural i les zones urbanes, per facilitar que la gent pugui viure-hi, equilibrant el país social i territorialment". I és que, segons la consellera, el repoblament de les zones rurals ha d'arribar de la mà de la dinamització i diversificació econòmica i del proveïment d'uns bons serveis bàsics.

Jordà també ha especificat que l'Agenda Rural ha definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i, d'aquestes, 59 s'han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s'han organitzat en set grans eixos principals: Persones, benestar i repte demogràfic; transició ecològica; territori connectat; sistema agroalimentari; gestió forestal; innovació i dinamització social i econòmica i, finalment, Governança.

El Govern aprovarà l'Agenda Rural de Catalunya el proper dimarts i, posteriorment, el document es desplegarà a través d'un pla d'acció que definirà les accions a portar a terme o bé que han de continuar desenvolupament els diferents departaments de la Generalitat. Així mateix, una comissió interdepartamental vetllarà pel seguiment i compliment d'objectius marcats en el pla.

Una Agenda Rural participada

L'Agenda Rural de Catalunya va néixer de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que va encarregar a una comissió redactora formada per l'Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l'Associació Catalana de Municipis (ACM), l'Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS), la coordinació del document.

A partir d'aquí es va iniciar un procés participatiu per elaborar una proposta el més àmplia possible. Més de 1.200 persones han participat en els diversos tallers que s'han organitzat arreu del territori per donar resposta als nombroses reptes als quals s’enfronta el món rural.