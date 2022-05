El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, s'ha mostrat obert a negociar la candidatura per als JJOO d'Hivern 2030 directament amb els territoris i les estacions d'esquí aragoneses que han mostrat interès. Blanco ha remarcat que el COE vol presentar una candidatura "sí o sí" perquè Espanya mai ha celebrat uns Jocs d'Hivern al Pirineu i "s'ho mereixen". Després de donar per trencades les negociacions per una acord de candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó, el president del Comitè ha dit que malgrat "anem molt apurats de temps" cal reprendre el diàleg per intentar presentar la proposta que va plantejar la comissió tècnica. En aquest sentit, ha descartat una candidatura que només inclogui Catalunya.

Alejandro Blanco ha recordat que la candidatura la presenta el COE i ha posat en valor que la gent dels dos territoris, en referència a Catalunya i Aragó, hagi entès la importància de la candidatura i per això estiguin "lluitant" per un acord i deixar de banda "debats estèrils". En aquest sentit, Blanco ha lamentat que mentre en el terreny de la política hi hagi debat, en l'àmbit tècnic, hi hagi acord i per això no ha descartat negociar directament amb els territoris.

El president del COE ha dit que no hi ha un calendari que limiti el termini per presentar la candidatura però sí que ha destacat que "anem molt apurats de temps" i que les altres candidatures que competeixen a l'espanyola estan molt més avançades. Per això ha destacat que el pròxim dia 1 de juny, quan està prevista una visita del president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, a Madrid, caldria deixar clar que "seguim a la carrera".

El treball que s'ha fet fins ara en el marc de la comissió tècnica "no es pot obviar", ha dit Blanco, que també ha recordat que després de l'acord presentat al març, es van fer tres reunions més amb representants polítics de Catalunya i Aragó i es va fer un replantejament que comportava que 5 proves que inicialment s'havien previst a la Val d'Aran, es farien a Cerler, per donar resposta així a les reclamacions del govern d'Aragó. Això aniria a canvia d'alguna de les disciplines de gel proposades a Saragossa que passaria a Catalunya. En qualsevol cas, malgrat aquest canvi, la proposta preveia la celebració de 52 proves a Aragó i 42 a Catalunya. Blanco també ha matisat que s'haurien de fer 18 proves fora de l'Estat, per no construir infraestructures requerides per al salt o el descens en tobogan de gel.

Alejandro Blanco ha defugit entrar en debat amb el president d'Aragó, Javier Lambán, després que aquest hagi dit que ja no es refia del COE. En aquest sentit, ha tornat a posar en valor el treball conjunt que s'ha fet fins ara i ha assegurat que en totes les conversacions que té "tothom ho entén al 99%". Per això, Blanco ha valorat positivament que estacions d'esquí aragoneses i altres agents del sector implicats comuniquessin dimarts la voluntat de parlar directament amb el COE per no quedar-se sense Jocs. "És un canvi molt significatiu", ha destacat, per això ha apostat per tirar endavant la candidatura amb qui vulgui participar.

Finalment, Blanco ha matisat que no es planteja un "escenari" amb una candidatura amb totes les proves a Catalunya, malgrat des d'aquí s'hagi fet una "aposta claríssima" pels Jocs. Ha assenyalat que a l'Aragó també hi ha gent que els vol i per això no renuncia a una candidatura conjunta i vol esperar a com es desenvolupa fins al final. Respecte a la consulta que vol fer el Govern al juliol a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran sobre si es volen o no el JJOO, Blanco considera que pot seguir amb la data prevista malgrat encara no hi hagi acord.