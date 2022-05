Els professors han tornat a sortir als carrers en el marc d'una nova aturada a les aules. En la d'aquest dimarts també hi ha convocat el personal laboral, segons va explicar aquest dimarts el sindicat USTEC-STEs. Però, quin són els motius que els fan convocar un nou dia de vaga d'educació?

Temporalitat

La coordinadora del personal laboral d'USTEC-STEs, Anais López, posava en evidència ahir "la temporalitat" del sector. Reclamen un pla d'estabilitat per als treballadors que tenen aquesta tipologia de contractes, que calculen que pot ser més d'un 80%. A més, el sindicat calcula que hi ha uns 4.000 professionals contractats com a personal laboral i que almenys uns 400 no continuaran el proper curs perquè es van incorporar com a reforç covid-19.

Més treballadors

El col·lectiu també demana un augment de la plantilla, rebutja la subcontractació de serveis a empreses privades perquè "el departament té borses de professionals per poder contractar" i denuncia que no es cobreixen les baixes.

Etapa de 0 a 3 anys

D'altra banda, també reclamen el "reconeixement" de l'etapa de 0-3 anys amb l'objectiu que sigui de gestió púbica i gratuïta. En aquest sentit, concreten que les mesures haurien de passar per augmentar la dotació econòmica de les llars d'infants, contractacions d'educadors de llars d'infants i no tècnics/especialistes en educació infantil (TEEI) a les escoles rurals i equiparació de les ràtios a la normativa europea, entre d'altres.

Ràtios lluny de la normativa

En relació a les ràtios, asseguren que estan "a anys llum" del marcat per la normativa europea. USTEC-STEs ha assenyalat que la ràtio a l'etapa Lactants se situa en 8 alumnes per educadora, mentre que la normativa europea la xifra en 4; a l'etapa d'1 a 2 anys la ràtio és de 13 alumnes i la normativa europea la situa en 8; i a l'etapa de 2 a 3 anys actualment hi ha una ràtio de 18 i la normativa europea la marca en 8.

D'altra banda, també han fet èmfasi a reclamar el "compliment" de les seves funcions. Asseguren que en ocasions han de realitzar tasques que no els pertoquen, mentre que les seves no les realitza ningú.

Reversió de les retallades

Finalment, els darrers motius que han esgrimit per mobilitzar-se durant les jornades de vaga han estat la reversió de les retallades, la inversió del 6% del PIB en educació i la voluntat que augmentin les reunions amb el Comitè Intercentres i de les Meses Tècniques i que siguin "espais de negociació real".