Després d'un mes i mig de normalitat a les aules, aquest dimecres hi ha convocada una nova aturada per part del professorat. En aquest cas, també està cridat el personal laboral, és a dir, educadors d'educació especial o tècnics d'educació infantil. Surten al carrer per diferents motius, com poden ser retallades o la temporalitat. A Manresa, una cinquantena de mestres i professors han tallat la carretera de Vic poc abans de les nou del matí.

