El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural convoca per primera vegada uns ajuts per valor de 4,5 milions d'euros per reduir la vulnerabilitat dels boscos privats davant l'augment del risc d'incendis causat pel canvi climàtic. Les persones i les associacions propietàries dels boscos podran demanar els ajuts per realitzar gestió forestal fent especial èmfasi en els incendis forestals. A Catalunya, els boscos privats són aproximadament el 75% de tota la superfície forestal. Els ajuts s'emmarquen en el Pla de prevenció d'incendis 2022-2025 i es preveuen convocar com a mínim durant quatre anys consecutius.

El Departament espera que amb aquesta convocatòria incrementin els boscos privats gestionats que redueixin els riscos davant el canvi climàtic, en concret els anomenats grans incendis forestals (GIF), segons ha explicat en un comunicat. D'aquesta manera, volen accelerar "l'adaptació dels boscos a les noves condicions climàtiques i les seves conseqüències". L'objectiu de la mesura és incentivar la reducció de la càrrega de combustible sobre àrees estratègiques i la millora dels accessos. Amb això, es pretén que amb els ajuts aquestes àrees estratègiques donin lloc a vegetació de baixa vulnerabilitat al foc de capçades.