El jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona ha arxivat provisionalment la investigació per l'espionatge als telèfons mòbils del líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, i l'expresident del Parlament i conseller d'Empresa, Roger Torrent, mentre no arriba la informació sol·licitada a l'empresa israeliana NSO, propietària del programari Pegasus. El magistrat considera que en no poder avançar la investigació sense aquesta informació, la instrucció podria caducar, i per això suspèn els terminis d'instrucció fins que NSO respongui. La defensa de Maragall i Torrent ha recorregut la decisió i demana al jutjat que "imprimeixi agilitat" a la investigació.

En el recurs de la defensa, al qual ha tingut accés l'ACN, l'advocat diu que "legalment no existeix cap supòsit de sobreseïment previst per instruccions lentes". Per això, demana al magistrat que investigui més i acordi les pròrrogues que facin falta per allargar la instrucció de sis mesos en sis mesos. "La instrucció ja portava materialment paralitzada feia més d'un any", recorda el lletrat. Però al·lega que l'arxivament provisional només es dona quan no hi ha autor conegut, quan es considera la investigació acabada o perquè no es pot avançar més, o fins i tot perquè els autors han fugit de la justícia. Però, segons la defensa, la llei no preveu el sobreseïment provisional en cas de falta de recepció de resposta a requeriments judicials o mecanismes de cooperació judicial internacional.

A més, l'escrit de la defensa considera que s'ha de mantenir la investigació oberta en aquest jutjat l'octubre del 2020 perquè cal analitzar si s'hi acumulen altres denúncies interposades fa poc per l'espionatge amb Pegasus d'altres independentistes catalans. "És de sentit comú que el sistema penal no pot mantenir obertes en paral·lel diferents investigacions pels mateixos fets i dirigides contra els mateixos organismes o persones, i que no tindria sentit que 65 jutjats diferents remetessin 65 comissions rogatòries per preguntar les mateixes dades", afirma l'advocat Andreu Van den Eynde.

L'advocat recorda també que quan va presentar la querella per l'espionatge a Torrent i Maragall va demanar algunes diligències que el magistrat instructor va decidir no ordenar en aquell moment.

Per últim, recorda que des del 4 de febrer del 2021 consta la traducció de la resposta d'Irlanda a la comissió rogatòria on es demanava el lloc de residència d'unes dades informàtiques reclamades. Irlanda va dir que les dades s'emmagatzemen als Estats Units, però el jutge instructor no ha fet cap altre pas des d'aleshores.

Per tot això, la defensa de Torrent i Maragall considera que no es pot tancar provisionalment la causa, perquè encara es poden fer altres diligències d'investigació i, a més, es poden acumular altres víctimes del mateix espionatge.

Ernest Maragall: "Demanem al jutge que tingui en compte les noves informacions"

El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha explicat que davant de l'arxivament provisional del cas d'espionatge els advocat han interposat un recurs perquè el jutge inclogui les "noves informacions" i per plantejar la "possibilitat d'acumulació d'altres causes". En roda de premsa, Maragall ha assegurat que no és un arxivament, sinó una "paralització" perquè el jutge vol "protegir-los" de la caducitat dels terminis previstos a la instrucció. "Estem convençuts que el jutge ens protegeix, però també li demanem que no ens protegeixi tant i que afegeixi les querelles presentades per donar sentit al procediment obert per ell mateix fa dos anys", ha afegit.

Maragall també ha valorat les declaracions del primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, que va assegurar que Maragall és "el delegat de la Generalitat a Barcelona". "Em sembla que el fet que tinguem tan clar des d'ERC qui som i com hem d'actuar genera un cert nerviosisme en els nostres adversaris", ha afirmat. Maragall també ha dit que Colboni "encara no sap" si serà l'alcaldable del PSC a Barcelona. Ha advertit que ERC "està en marxa per donar la cara i expressar la potència acumulada des del punt de vista municipal" i ha afirmat que és "la força central i que té més homogènia a tot el territori".