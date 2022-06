Agents dels Mossos d'Esquadra i delegats sindicals han protagonitzat escenes de tensió a les portes del Departament d'Educació aquest dimecres al matí. Tot ha començat quan un grup de delegats d'USTEC i CGT s'han dirigit a la conselleria per fer una protesta i s'han situat a la porta. Poc després han començat a arribar agents dels Mossos per retirar els manifestats i evitar l'accés a la seu, com van fer els sindicats fa uns mesos.

Així tracta @educaciocat i @JosepGCambray als docents d'aquest país. Bon clima per començar la mediació... pic.twitter.com/ToaRQp7jQX — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) 1 de junio de 2022 Fonts d'USTEC han criticat aquesta "política repressora" i han defensat que feien una protesta per reclamar una proposta beneficiosa per a ells en la mediació d'aquesta tarda. Han afegit que no són protestes violentes ni conflictives i han afirmat que això no havia passat mai en protestes del passat. En un vídeo, difós a través de les xarxes, "Així tracteu els professors del país".