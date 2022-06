El president d'Aragó, Javier Lambán, ha demanat aquest dijous de forma explícita la dimissió del president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejadro Blanco, per la "deslleialtat" que ha assegurat que ha demostrat tenir en tot el procés per configurar una candidatura olímpica conjunta amb Catalunya per uns Jocs d'Hivern el 2030. Lambán ho ha dit a les Corts aragoneses, on també ha acusat Blanco de ser el responsable de frenar la "recomposició" de les relacions entre Catalunya i l'Estat perquè el projecte olímpic era una manera de "fer tornar l'independentisme" a la Constitució. Lambán ha anunciat que ja tenen llest un nou projecte de candidatura que divideix el repartiment de proves en 4 lots i que la presentaran quan se'ls requereixi.