La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, aposta per incorporar Sarajevo a la possible candidatura pels Jocs d'Hivern perquè s'hi celebrin algunes proves. En una visita a la capital de Bòsnia i Hercegovina per "rellançar la col·laboració" amb la ciutat, Alsina ha dit que veu "adequat" que Sarajevo acollís algunes proves dels Jocs d'Hivern sobre les quals no hi ha tradició a Catalunya per tal de no construir infraestructures que no es podrien "aprofitar en el futur". "El Govern dona suport a incorporar Sarajevo a aquesta candidatura, tot i que la decisió final no és nostra", ha apuntat la consellera després que en una reunió el primer ministre del cantó de Sarajevo, Edin Forto, li hagi mostrat la voluntat de la ciutat de fer-ho.

Alsina ha recordat la "relació olímpica històrica" entre Catalunya i Sarajevo, que va començar l'any 1992 i va seguir amb la col·laboració catalana en la reconstrucció de l'estadi olímpic de la ciutat. "Ens sembla un precedent immillorable per seguir construint un futur olímpic de forma conjunta, fent que una part de les proves dels Jocs Olímpics d’hivern de l’any 2030 tinguin lloc a Sarajevo", ha destacat. Amb el primer ministre del cantó de Sarajevo, la consellera d'Acció Exterior ha signat un pla de col·laboració per als pròxims dos anys en àmbits com la recerca, l'educació o la cultura, a banda de l'esport. "Volem rellançar aquesta aliança mirant cap al futur, i aquest pla de treball és la primera pedra per fer-ho possible", ha remarcat Alsina. Després de la signatura de l'acord amb el cantó de Sarajevo, la consellera d'Acció Exterior s'ha reunit amb l'alcaldessa de Sarajevo, Benjamina Karić, per presentar-li el pla de treball. També han abordat vies de cooperació en l'àmbit de govern obert i transparència. A més de Sarajevo, Alsina també ha visitat Dubrovnik, on s'ha reunit amb el president de la regió, Nikola Dobroslavic, amb qui ha abordat l'impuls de la macrorregió Mediterrània, el turisme sostenible, el canvi climàtic, la gestió portuària i els fons europeus. En aquest sentit, la consellera d'Acció Exterior ha defensat crear la cinquena macrorregió d'Europa, centrada en els països de la conca mediterrània. "Ens permetria articular fons estructurals i cohesionar de manera més efectiva les xarxes ja existents", ha subratllat.