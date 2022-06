El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, han assistit aquest divendres a la presentació de les novetats del Pla Alfa per perill extrem d'incendis a Montserrat. En concret, s'ha renovat la senyalització que indica la prohibició de circular tant a peu com en vehicle en cas d'un increment del perill d'incendi. Aquesta senyalització es col·locarà als 18 Parcs Naturals que hi ha arreu de Catalunya, entre ells el de Montserrat. Precisament, Montserrat té 28 punts d'accés a l'espai natural i, per tant, el tancament és una tasca complexa. A més, abans de la pandèmia més de 600.000 persones accedien al parc natural cada any. El 2021 es va activar en nou ocasions el nivell 3 -el més alt- del Pla Alfa.

De fet, el cap dels Agents Rurals ha dit que la tendència és que cada cop s'hagin d'activar més els nivells 2 i 3 del Pla Alfa, els "més extrems". Això significa l'aplicació de mesures de restricció d'accessos i de limitació d'activitats a l'espai natural. Costa creu que en els vint anys que fa que s'apliquen aquestes mesures s'ha demostrat que funcionen bé, ja que només va haver-hi un incendi el 2015 mentre hi havia activat el nivell 3. "Són una eina fantàstica per prevenir incendis en un país com el nostre on el 60% és massa forestal", ha expressat.

"Prudència" davant un estiu "complicat"

El conseller d'Interior ha demanat "prudència" a la ciutadania davant de les altes temperatures a les portes del pont de la Segona Pasqua i també pel que es preveu que serà un "estiu complicat" per les altes temperatures. "Les pluges no han estat suficients per garantir que no hi hagi risc", ha lamentat.

Per la seva banda, el director general dels Agents Rurals, Marc Costa, ha dit que la tendència és que cada cop s'hagin d'activar més els "nivells més extrems" del Pla Alfa a causa de la calor, la sequera i el canvi climàtic. Precisament, s'està renovant la senyalització als 18 parcs naturals de Catalunya en cas que s'hagin de tancar els accessos.

A Montserrat el 2021 es va activar nou vegades el nivell 3 del Pla Alfa.

Elena ha manifestat des de Montserrat que els incendis "ja no són qüestió de dos mesos" sinó que s'ha convertit en una problemàtica de tot l'any: "Absolutament tot l'any hem d'estar pendents, ocupats i previnguts". Per això, el conseller d'Interior ha volgut enviar un missatge de "prudència" a la ciutadania i ha posat de relleu que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana, ja sigui per imprudències, irresponsabilitats o accions provocades. "Si tenim un comportament prudent i responsable evitarem moltes desgràcies", ha expressat.

L'any 2021 va ser un dels "més difícils" dels darrers anys quant al risc d'incendi forestal, tot i que finalment la campanya forestal es va situar per sota la mitjana dels darrers 10 anys. Elena també ha posat de relleu que el 97% dels incendis acaben cremant menys de 10 hectàrees i això, segons ell, és degut en part a "l'aliança entre la responsabilitat dels ciutadans i el compromís de les administracions en posar tots els recursos necessaris".

Per aquest 2022 la previsió és similar a la de l'any passat. El director dels Agents Rurals, Marc Costa, ha explicat que el juny ha començat amb un nombre d'incendis més elevat que la mitjana i, per tant, es preveu un estiu "complicat". Costa recorda que hi ha molt sotabosc acumulat i la sequera estructural que pateix el país fa que el risc d'incendi sigui cada cop més elevat. "Per això és tan important la feina de vigilància i prevenció", ha expressat.