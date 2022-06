La presentació de l’informe sobre l’atenció no presencial als hospitals es va fer a la sala d’actes de Sant Joan de Déu de Manresa. A partir de l’anàlisi dels hospitals de la regió central es fan recomanacions per protocol·litzar aquest model d’assistència que preveu, que el 2023, suposi el 35 % de l’activitat hospitalària.

A la presentació de l’acte el director general d’Althaia, Manel Jovells, va afirmar que s’han de vèncer reticències tant de professionals com d’usuaris. Va recordar que quan es va posar en marxa el projecte de visites no presencials a Dermatologia es partia d’una llista d’espera d’un any. Ara és d’entre 15 dies i un mes. Va assegurar que cal garantir l’accessibilitat, la qualitat i la seguretat

La delegada de Salut a la Catalunya central, Imma Cervós, va opinar que cal potenciar tant les visites presencials com les no presencials, i que cal buscar nous models d’atenció sanitària. En aquest sentit, «la digitalització és una palanca de canvi. Té virtuts, i cal explorar-les».

Althaia va fer 80.000 visites no presencials l’any passat

Als quatre hospitals de la regió sanitària central, Manresa, Vic, Berga i Igualada, l’atenció via telèfon o telemàtica va suposar el 2021 entre un 18 i un 25 % de tota l’activitat hospitalària, i el sistema es vol implantar arreu de Catalunya.